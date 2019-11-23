بالفيديو.. مواطن يهدي بضاعة بسطته دعماً للهلال في نهائي آسيا

فاجأ مواطن زبائن أحد أسواق الخضار في مدينة الأحساء بإهداء البضاعة لهم بدون مقابل، دعماً منه للهلال في نهائي آسيا.
وثق ذلك مقطع فيديو ظهر فيه المواطن وهو ينادي بأعلى صوته أن البضاعة “ببلاش” من أجل نادي الهلال ممثل الوطن في بطولة آسيا.
ويلتقي الهلال فريق أوراوا الياباني بعد غدٍ الأحد، على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
مشجع إتحادي يتفاعل مع #الهلال ويوزع بضاعته بالمجان لعيون ممثل الوطن 💙🇸🇦💙 pic.twitter.com/VDNKEBwemI
— المدرج الهلالي 58 (@Almodrjalhilali) November 22, 2019
وفق “أخبار 24”.