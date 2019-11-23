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اخبار رياضية > بالفيديو.. مواطن يهدي بضاعة بسطته دعماً للهلال في نهائي آسيا
23/11/2019   12:00 م

بالفيديو.. مواطن يهدي بضاعة بسطته دعماً للهلال في نهائي آسيا

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فاجأ مواطن زبائن أحد أسواق الخضار في مدينة الأحساء بإهداء البضاعة لهم بدون مقابل، دعماً منه للهلال في نهائي آسيا.

وثق ذلك مقطع فيديو ظهر فيه المواطن وهو ينادي بأعلى صوته أن البضاعة “ببلاش” من أجل نادي الهلال ممثل الوطن في بطولة آسيا.

ويلتقي الهلال فريق أوراوا الياباني بعد غدٍ الأحد، على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطن يهدي بضاعة بسطته دعماً للهلال في نهائي آسيا

اخبار رياضية
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