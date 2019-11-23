اليوم.. الأهلي يستضيف الفيصلي لفك الارتباط

يستضيف فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الفيصلي، السبت ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة يسعى فيها الفريقين للاقتراب من الصدارة أوالإنفراد بالمركز الثالث على أسواء الفروض، الذي يحتله الفريق الغربي بفارق الأهداف عن العنابي.
ويحل فريق الفيصلي صاحب المركز الرابع، ضيفاً على الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف، كون الفريقين يمتلكان 17 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وفق “الرياضية”.
وتأكدت جاهزية عبدالفتاح عسيري ، بعد ظهوره في قائمة السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي.
ويسبق مواجهة الأهلي والفيصلي مباراة تجمع ضمك مع التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
ويدخل ضمك المواجهة في المركز السادس عشر بـ 4 نقاط، بينما ضيفه التعاون يحتل المركز الخامس بـ 16 نقطة .
وتأجلت مباراة الهلال والعدالة من هذه الجولة إلى الـ12 من شهر ديسمبر المقبل، بسبب ارتباط الهلال بخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.