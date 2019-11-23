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اخبار رياضية > بالفيديو.. ما قصة “وجبات النصر” التي قدمت لجماهير “أوراوا” قبل المباراة المرتقبة مع الهلال؟
23/11/2019   8:14 ص

بالفيديو.. ما قصة “وجبات النصر” التي قدمت لجماهير “أوراوا” قبل المباراة المرتقبة مع الهلال؟

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كشف برنامج “الدوري مع وليد” الذي يعرض على قناة “SBC” عن قصة “وجبات النصر” التي قدمت لنادي أوراوا رد ديموندز الياباني، قبل ساعات من مباراته مع الهلال بإياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال مراسل برنامج “الدوري مع وليد” في اليابان، إن أحد أشهر الطباخين اليابانيين تواصل مع إدارة نادي أوراوا وعرض عليهم التبرع بوجبات للجماهير باسم “وجبات النصر”.

وحاول مقدم البرنامج وليد الفراج التأكيد على عدم وجود علاقة بين تقديم تلك الوجبات ونادي النصر؛ حيث قام بتغيير اسم الوجبات إلى الانتصار بدلاً من النصر. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ما قصة “وجبات النصر” التي قدمت لجماهير “أوراوا” قبل المباراة المرتقبة مع الهلال؟

اخبار رياضية
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