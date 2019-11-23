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أخبار محلية > “التجارة” تباشر أكثر من 34 ألف بلاغ خلال شهر واحد.. وهذه أبرز البلاغات
23/11/2019   8:13 ص

“التجارة” تباشر أكثر من 34 ألف بلاغ خلال شهر واحد.. وهذه أبرز البلاغات

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أوضحت وزارة التجارة أن فرقها باشرت خلال شهر أكتوبر الماضي 34 ألفاً و575 بلاغاً ورد عبر مركز بلاغات المستهلك.

وبيّنت الوزارة أن النسبة الأعلى من البلاغات وصلت عبر تطبيق “بلاغ تجاري” والتي سجّلت أكثر من 27 ألف بلاغ، لافتةً إلى أن بقية البلاغات وردت على الرقم “1900” والموقع الإلكتروني لها، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأشارت إلى أن أكثر البلاغات المقدمة كانت عن عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان، ومخالفة أنظمة الدفع الإلكتروني، وعدم توافر قطع الغيار أو الصيانة، وعدم الاسترجاع والاستبدال، واختلاف سعر الرف عن الكاشير.

“التجارة” تباشر أكثر من 34 ألف بلاغ خلال شهر واحد.. وهذه أبرز البلاغات

أخبار محلية
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