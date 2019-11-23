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أخبار محلية > أسرة الطالب الذي قتـل بجوار مدرسته بأبوعريش تكشف تفاصيل جديدة وعلاقته بالقـاتل
23/11/2019   8:10 ص

أسرة الطالب الذي قتـل بجوار مدرسته بأبوعريش تكشف تفاصيل جديدة وعلاقته بالقـاتل

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كشفت أسرة الطالب الذي عثر على جثمانه ملقى بجوار مدرسته في محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، تفاصيل جديدة حول واقعة مقـتله وعلاقته بالجاني.

وأوضح عم الطالب أصيل، أن القاتل صديق للعائلة وكان مقرراً إعلان خطبته أمس (الجمعة) على شقيقة المقـتول.

وبيّن رمزي جعر عم المجني عليه وفقاً لـ”سبق”، أن الجاني تواصل مع والد الطالب أصيل وعرض توصيله بمركبته من المدرسة للمنزل، لافتاً إلى أن المجني عليه لم يصل للمنزل، قبل أن تخبرهم الجهات الأمنية العثور عليه مقتولاً أمام فناء المدرسة.

وأشار إلى أن الجاني حضر معهم إلى موقع الجريمة ولم يظهر عليه شيء، مبيناً أنه أخبرهم بعدم عثوره على الطالب أصيل لحظة وصوله إلى المدرسة.

وشدد على أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة أظهرت خروج الطالب وركوبه سيارة الجاني، موضحاً أنه اعترف بارتكابه الجريمة مبرراً فعلته بعدم شعوره بما قام به لحظة قتـله الطالب.

أسرة الطالب الذي قتـل بجوار مدرسته بأبوعريش تكشف تفاصيل جديدة وعلاقته بالقـاتل

أخبار محلية
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