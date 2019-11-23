فاجأت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الرياض خلال اليومين الماضيين، منظمي سباق “فورمولا إي الدرعية” بعدما غمرت المياه مضمار السباق في حلبة الدرعية.
وأوقفت الأمطار التجهيزات وكادت تتسبب في ضياع المجهود الذي بُذل في الإعداد والترتيب خلال الأشهر الماضية، للسباق الذي يعتبر الحدث الرياضي الأكبر في المملكة.
وشهد المضمار هطول أمطار على مدار 8 ساعات متواصلة، ولم يكن لدى المنظمين خيار آخر سوى إلغاء الجولة الأولى، والثانية كذلك، وكان من المحتمل إلغاء السباق بشكل كامل.
واستدعى القائمون على تنظيم السباق أسطولاً من سيارات تنظيف الشوارع إلى المضمار لكنها زادت الأمر سوءاً، لأن السيارات أخرجت زيتاً على المضمار، واختلط بالماء، فقام عمال التنظيف بإزاحة المياه بشكل يدوي على مدار 4 ساعات.
وبعد وقت من الانتظار، سمحت اللجنة المنظمة لسيارات السباق بالبدء بجولة اختبارية على المسار، لكن انزلاق الأرضيات تسبب في حوادث عديدة، ما زاد المخاوف على سلامة المتسابقين والمسار.
وشهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الجمعة)، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي”، في دورتها الثانية، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، ضمن فعاليات موسم الدرعية.
وفق “أخبار 24”.