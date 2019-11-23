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أخبار محلية > تعرف علي حالة الطقس اليوم السبت
23/11/2019   8:08 ص

تعرف علي حالة الطقس اليوم السبت

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس السبت استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وأجزاء من المدينة المنورة وأجزاء من الرياض.

في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، والمدينة المنورة.

كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وذكرت الأرصاد أن جدة وجازان ستسجلان غداً أعلى درجة حرارة في المملكة (33 درجة)، في حين تسجل طريف والقريات وسكاكا أدنى درجة حرارة (7 درجات). وفق “أخبار 24”.

تعرف علي حالة الطقس اليوم السبت

أخبار محلية
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