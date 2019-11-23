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أخبار محلية > تركي آل الشيخ: “أنا موظف في الدولة وكلنا من جنود الأمير محمد بن سلمان.. وننفذ توجيهات القيادة”
23/11/2019   8:07 ص

تركي آل الشيخ: “أنا موظف في الدولة وكلنا من جنود الأمير محمد بن سلمان.. وننفذ توجيهات القيادة”

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أكد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ أن الفضل في نجاح معرض الرياض للسيارات المقام ضمن فعاليات موسم الرياض يعود إلى القيادة وتوجيهاتها.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية سأله المذيع فيها: “وش سويت فينا يأبو ناصر؟” ليرد آل الشيخ عليه: “أحنا ننفذ توجيهات القيادة والخطة المرسومة لنا من القيادة هذا الفضل لله ثم القيادة”.

وفي سؤال آخر وجهه المذيع لآل الشيخ، “وين بتوصلنا يأبو ناصر؟ ليجيب آل الشيخ: “من يوصلنا الأمير محمد بن سلمان كلنا جنوده، أبو ناصر موظف في الدولة”. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن معرض الرياض للسيارات يحتوي أكثر من 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ورياضية، إضافة إلى سيارات نادرة توجد لأول مرة في السعودية، وتحت سقف واحد.

تركي آل الشيخ: “أنا موظف في الدولة وكلنا من جنود الأمير محمد بن سلمان.. وننفذ توجيهات القيادة”

أخبار محلية
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