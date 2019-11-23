كشفت مواقع مهتمة بالسيارات عن مواصفات أول سيارة بيعت في مزاد معرض السيارات المقام ضمن موسم الرياض، اليوم الجمعة، وهي من نوع “بوجاتي شيرون 2019″، والتي وصل سعرها إلى 12.7 مليون ريال.
وكانت الشركة المصنعة للسيارة قد أزاحت عنها الستار في معرض جنيف الدولي للسيارات، بعد تحديثات أجرتها على النسخة السابقة، وهي سيارة رياضية، طرحت في الأسواق في الربع الأخير من عام 2018، ويوجد منها 30 نسخة فقط.
وتتميز السيارة بقوة محرك 1500 حصان، وسعة 8000CC مع 16 سليندر، ويصل التسارع من صفر – 100 (كم/ساعة) خلال 2,4 ثانية، وهي سيارة ذات مقعدين وبابين وتستهلك 22.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، ويتسع خزانها لـ 100 لتر، وتصل سرعتها القصوى إلى 482 كم/ ساعة.
وفق “أخبار 24”.