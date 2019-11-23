نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. خمسة أصدقاء من فئة الصم يجوبون براري المملكة للاستمتاع باجوائها
23/11/2019   8:06 ص

بالفيديو.. خمسة أصدقاء من فئة الصم يجوبون براري المملكة للاستمتاع باجوائها

+ = -
781

انطلق عدد من الأصدقاء في رحلة برية بمدينة بريدة بالقصيم للاستمتاع بالأجواء الشتوية هذه الأيام، ولكن اللافت في هذه الرحلة هو أن الأصدقاء الخمسة بينهم قاسم مشترك وهو أنهم من فئة الصم والبكم.

وقال أحدهم متحدثاً بلغة الإشارة، وفقاً لـ”الإخبارية” إن الاجواء الجميلة نعمة من الله، والكشتات تسعد الناس وأنه لا فرق بينهم وبين غيرهم لأنهم جميعاً يعيشون في بيئة واحدة.

فيما قال آخر بلغة الإشارة أيضاً إنه تعوّد إلا يخرج في كشتات إلا مع أمثاله من الصم لأنهم يفهمون بعضهم البعض، لكن إذا خرج مع أشخاص عاديين يشعر بالممل ويحس بأنه مهمش بينهم.

واعتاد الأصدقاء على اللقاء بشكل دوري منذ اكثر من 20 عاماً، ويتنقلون في مختلف أنحاء المملكة بحثاً عن الأجواء الجميلة للاستمتاع بها.

بالفيديو.. خمسة أصدقاء من فئة الصم يجوبون براري المملكة للاستمتاع باجوائها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885074914.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.