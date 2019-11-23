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أخبار محلية > “حالته لا تَسرّ”.. ابنة حميدان التركي تكشف عن سوء الوضع الصحي لوالدها
23/11/2019   8:06 ص

“حالته لا تَسرّ”.. ابنة حميدان التركي تكشف عن سوء الوضع الصحي لوالدها

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كشفت ابنة السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي عن آخر المستجدات حول قضية والدها وحالته الصحية.

وأوضحت لمى التركي في تغريدة نشرتها اليوم الجمعة أن الحالة الصحية لوالدها متردية وسيئة، مشيرةً إلى أنهم تلقوا اتصالاً منه اليوم أخبرهم فيه أنه يعاني من حالة صحية حرجة ولا يتلقى عناية جيدة من السجانين.

وأضافت: “أوصانا والدي بالدعاء له حيث حالته لا تسر”

وكان نجل التركي كشف في أواخر سبتمبر الماضي عن آخر التطورات في قضية والده بعد رفض الإفراج المشروط عنه، مبيناً أن فريق الدفاع عن والده رفع القضية للمحكمة العليا لإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، كما تم طلب مرافعة أخرى لتقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى. وفق “أخبار 24”.

“حالته لا تَسرّ”.. ابنة حميدان التركي تكشف عن سوء الوضع الصحي لوالدها

أخبار محلية
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