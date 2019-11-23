شاهد.. بيع أول سيارة بمزاد معرض الرياض للسيارات بـ 12.7 مليون ريال

يعت اليوم الجمعة أول سيارة بمزاد معرض السيارات ضمن موسم الرياض بمبلغ 12.7 مليون ريال (3.4 مليون دولار).
ونشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ فيديو لمزاد البيع الذي جرى اليوم للسيارة وهي من نوع “بوجاتي شيرون 2019″، حتى وصل أعلى سعر لها للمبلغ المذكور.
يُذكر أن معرض سيارات الرياض يشهد إقامة مزادات علنية على أحدث وأغلى السيارات، والتي من المقرر أن يصل عددها إلى 1200 سيارة.وفق “أخبار 24”.
أول سيارة نزلت للمزاد وبيعت بـ ٣.٤ مليون دولار 🔥🙏🏼
2019 Bugatti Chiron Sport 110 ANS#معرض_الرياض_للسيارات pic.twitter.com/8Zl7SOIai1
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 22, 2019