تَوج الأميرُ عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بنهاية الجولة الأولى من سباق فورمولا إي بالدرعية اليوم الفائزين بالجولة الأولى التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً للسباق، الذي أصبح جزءاً مهماً ضمن روزنامة البطولات العالميّة.
وفاز بالمركز الأول السائق البريطاني “سام بيرد” بعد منافسة قويّة من قبل سائق بورش البلجيكي “أندريه لوتيرر”، الذي حل ثانياً بفارق ثانية وثلاثين جزءاً من الثانية، ومن خلفهم مواطنه سائق مرسيدس “سوفيل فاندورن”.
وأوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه تم ترتيب أفضلية أماكن السائقين في السباق حسب التصفيات الأوليّة وتفوّق فيها سائق بي إم دبليو الإنجليزي “أليكساندر سيمز” بزمن 1:14:563، تلاه سائق مرسيدس البلجيكي “سوفيل فاندورن” بفارق 276 جزءاً من الثانية، ومن ثم زميله في مرسيدس أيضاً الهولندي “نايك دي فريس” بفارق 366 جزءاً من الثانية.
ومن المنتظر أن تقام غداً السبت جولة جديدة من سباق فورمولا إي الدرعيّة، حيث يلتقي المتنافسون مجدّداً في السباق الذي سينطلق في تمام الساعة الثالثة عصراً ويشهد جولة جديدة من التحدي والإثارة والتنافس بين المتسابقين العالميين.
وفق “أخبار 24”.