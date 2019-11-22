نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “تركي آل الشيخ” يعلن فتح معرض الرياض للسيارات مجاناً لجميع الزوار
22/11/2019   7:02 م

“تركي آل الشيخ” يعلن فتح معرض الرياض للسيارات مجاناً لجميع الزوار

+ = -
742

أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن فتح معرض الرياض للسيارات في الجنادرية المقام ضمن فعاليات موسم الرياض، مجاناً للجميع اعتبارًا من يوم غدٍ السبت.

ويشهد المعرض الذي تحتضنه المنطقة الثالثة من مناطق “موسم الرياض”، إقامة فعاليات متعددة لعشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات، وعدد من الحفلات الموسيقية.

كما يحتوي أيضاً على أكثر من 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ورياضية، إضافة إلى سيارات نادرة توجد لأول مرة في السعودية، وتحت سقف واحد. وفق “أخبار 24”.

“تركي آل الشيخ” يعلن فتح معرض الرياض للسيارات مجاناً لجميع الزوار

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885074896.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.