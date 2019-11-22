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أخبار محلية > متحدث الإسكان: خدمة “الاستحقاق الفوري” تمكن الأسر من الاستفادة من الخيارات المتاحة بشكل فوري
22/11/2019   7:02 م

متحدث الإسكان: خدمة “الاستحقاق الفوري” تمكن الأسر من الاستفادة من الخيارات المتاحة بشكل فوري

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن خدمة “الاستحقاق الفوري” التي وفرها برنامج “سكني” للمستفيدين، تتيح لهم الاستفادة بشكل أسرع من الخيارات التي توفرها الوزارة.

وقال السويلم في لقاء له على القناة السعودية، إنه بإمكان أي أسرة تنطبق عليها شروط الدعم السكني التقديم عبر البوابة الإلكترونية لـ “سكني” وستخرج لها حالة الاستحقاق بشكل فوري، وبمجرد أن ينتهي سيكون مؤهلاً للاستفادة من كافة الخيارات السكنية التي توفرها الوزارة.

وأكد السويلم أن وزارة الإسكان تعمل على تحقيق وتيسير رحلة التملك أمام المواطنين، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحدِ برامج تحقيق رؤية المملكة.وفق “أخبار 24”.

متحدث الإسكان: خدمة “الاستحقاق الفوري” تمكن الأسر من الاستفادة من الخيارات المتاحة بشكل فوري

أخبار محلية
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