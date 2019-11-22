انطلقت عصر اليوم الجمعة أولى جولات الموسم السادس من سباق “فورمولا إي الدرعية”، بمشاركة عدد من المتسابقين العالميين.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “ام بي سي أكشن” اصطفاق سيارات المتسابقين في الحلبة قبيل إعطاءها إشارة البداية لينطلق المتسابقين بسياراتهم وكل منهم يمني نفسه بالفوز بلقب السباق.
يذكر أن السباق انطلق تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحضور ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الذين وصلا الرياض اليوم. حسب “أخبار 24”.
انطلاقة ساخنة لسباق فورمولا إي بحلبة الدرعية #FormulaE#MBCAction#DiriyahEPrix#MBCAction_FE#فورمولا_اي_الدرعية pic.twitter.com/qGDVRcPKsh
— MBC Action (@mbcaction) November 22, 2019