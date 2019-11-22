وقعت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية ممثلةً بسجن الأحساء اتفاقية شراكة مع نادي الفتح الرياضي تهدف لاستفادة النزلاء وأسرهم من إمكانات النادي الرياضة والترفيهية.
وشهد توقيع الاتفاقية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وتهدف إلى تأهيل وإصلاح النزلاء عبر تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج، وبموجبها يتم تنفيذ يوم ترفيهي رياضي للنزلاء كل 6 أشهر ودورتين رياضيتين خلال العام، في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.
من جانب آخر وقعت مديرية السجون بمنطقة الحدود الشمالية والمديرية العامة للشؤون الصحية عقد شراكة يهدف إلى توفير جميع الوسائل العلاجية للنزلاء والأجهزة الطبية اللازمة، وذلك بحضور أمير المنطقة الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.
وفق “أخبار 24”.