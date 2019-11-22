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أخبار المناطق > تجاوزت قيمة مسروقاتهم 1.7 مليون ريال.. “شرطة الرياض” تطيح بتشكيل عصابي تورط بـ42 جريمة سرقة
22/11/2019   2:30 م

تجاوزت قيمة مسروقاتهم 1.7 مليون ريال.. “شرطة الرياض” تطيح بتشكيل عصابي تورط بـ42 جريمة سرقة

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السرقة من المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض المقدم شاكر التويجري أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن ضبط المتورطين، وهم من الجنسية المصرية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

وأضاف التويجري أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 42 حادِثة جاوزت قيمة المسروقات بها مبلغ 1.7 مليون ريال، حيث جرى إيقافهم واتخاذت جميع الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.

تجاوزت قيمة مسروقاتهم 1.7 مليون ريال.. “شرطة الرياض” تطيح بتشكيل عصابي تورط بـ42 جريمة سرقة

أخبار المناطق
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