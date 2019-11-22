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أخبار محلية > انخفاض أسعار 74 سلعة وخدمة وارتفاع أسعار 83 أخرى خلال أكتوبر الماضي
22/11/2019   11:58 ص

انخفاض أسعار 74 سلعة وخدمة وارتفاع أسعار 83 أخرى خلال أكتوبر الماضي

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أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض أسعار 74 سلعة وخدمة وارتفاع أسعار 83 سلعة وخدمة أخرى من إجمالي 166 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات.

وبحسب تقرير الهيئة الخاص بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر أكتوبر 2019 فقد ارتفعت أسعار 41 سلعة من 91 سلعة تضمنتها مجموعة الأغذية والمشروبات، وذلك مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

وكان الخيار المحلي من أكثر السلع التي سجلت ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حيث سجل نسبة 6%، تليه المانجا الباكستانية بنحو 4.6%، والملفوف الأبيض بـ4.5%. حسب “أخبار 24”.

أما السلع التي سجلت أكبر نسبة انخفاض في أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر فقد جاء التين المحلي في مقدمتها بنحو 6%، يليه الشمام المحلي بـ3.8%، ثم الكوسة المحلية، والثوم الصيني.

ومن السلع الإنشائية التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع خلال أكتوبر الماضي الخشب التشيلي، والأسمنت الأسود الوطني، والجبس الوطني، أما التي سجلت انخفاضاً فيأتي في مقدمتها حديد التسليح الوطني بمقاساته المختلفة، بنسب تتراوح بين 3.2% إلى 2.4%.

انخفاض أسعار 74 سلعة وخدمة وارتفاع أسعار 83 أخرى خلال أكتوبر الماضي

أخبار محلية
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