العثور على طالب متوفى بجوار مدرسته بجازان.. والأجهزة الأمنية تحقق

قالت مصادر إنه تم العثور على طالب متوفى بجوار مدرسته بمحافظة أبوعريش بجازان، أمس الخميس، وأن شرطة المحافظة، والنيابة العامة، بدأتا التحقيق حول الحادِثة.
وأوضحت المصادر أن الطالب وجد متوفى وتظهر عليه آثار كدمات حول عنقه، مبينة أن فريقاً من الأدلة الجنائية باشر الموقع وقام باتخاذ إجراءات الاستدلال قبل أن يتم نقل جثمان الطفل إلى المستشفى.
وتوقعت المصادر أن تكون الوفاة بسبب مشاجرة وقعت خارج أسوار المدرسة، لافتة إلى أن “تعليم جازان” وجه مكتب تعليم المحافظة بإجراء تحقيق موسع حول الواقعة لمعرفة ملابسات الوفاة.وفق “أخبار 24”.