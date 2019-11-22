المنظمة العربية للسياحة: نسعى لإصدار “بطاقة سائح” لتسهيل تنقل السياح العرب بين الدول العربية بدون الجواز

كشفت المنظمة العربية للسياحة، عن أنها تتجه لإصدار بطاقة للسياح العرب للتحرك بها بين الدول العربية، تتيح للسائح السفر والتنقل داخل أي دولة عربية بدلاً من حمل جواز سفره في تنقلاته ما يعرض الجواز للتلف أو الضياع.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد في ختام أعمال الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الذي نظمته المنظمة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وفقا لـ”مكة”، واختتم أعماله أول أمس الأربعاء بفندق الإنتركونتيننتال الأحساء.
يذكر أن الملتقى خرج بعدة توصيات، أهمها: ضرورة تنظيم دورات تدريبية باستمرار لتأهيل كوادر في مجال الأمن السياحي، والاستفادة من التجارب العالمية بمجال مواجهة التهديدات الإرهابية والأمن السيبراني، سن التشريعات اللازمة للتعامل مع المخاطر التي تهدد السياحة، الاستمرار في إقامة المؤتمرات والندوات حول الأمن السياحي بصورة سنوية.
كما شملت توصيات الملتقى: التوصية بإنشاء مجلس استشاري عربي للأمن السياحي لتقديم المشورة للدول العربية، ودعوة الدول العربية للتعاون مع الدول المصدرة للسياح، من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية.
وشملت التوصيات أيضاً: فتح آفاق التعاون المشترك في مجال الأمن السياحي مع الدول الإسلامية، وإعداد استراتيجية عربية للأمن السياحي، وتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية عربياً أو دولياً.