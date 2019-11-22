أضاع لاعب على فريقه البرازيلي إحراز لقب محلي، بعدما أهدر ركلة ترجيحية حاسمة بطريقة كوميدية خلال مباراة نهائي بطولة “كأس فيردي” البرازيلية.
واحتكم فريقا بايساندو وكويابا إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز منهما ببطولة كأس فيردي، قبل أن يفوز الأخير بالبطولة بعدما أهدر لاعبا منافسه ركلتي ترجيح بينهما واحدة كوميدية.
وأظهر مقطع فيديو، لاعب فريق بايساندو “أوليفيرا” خلال تسديده ركلة ترجيحية هي الخامسة لفريقه، والتي كانت كفيلة بإحراز لقب البطولة بعدما أهدر المنافس ركلته الخامسة. وفق “أخبار 24”.
وبيّن الفيديو اللاعب أوليفيرا وهو ينفذ الركلة بشكل مضحك، حيث تراجع كثيراً إلى الخلف ومن ثم تقدم مشياً باتجاه الكرة قبل أن يتراجع خطوة إلى الخلف بشكل استعراضي مبالغ فيه، ويسدد الكرة إلى خارج المرمى.