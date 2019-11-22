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أخبار محلية > كاتب: بعض الشركات المتوسطة تستغل السعوديين للحصول على إعانات “هدف” وتجبرهم على الاستقالة بـ”التطفيش”
22/11/2019   11:50 ص

كاتب: بعض الشركات المتوسطة تستغل السعوديين للحصول على إعانات “هدف” وتجبرهم على الاستقالة بـ”التطفيش”

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أكد الكاتب الصحفي حماد السهلي، أن بعض الشركات المتوسطة والصغرى تستغل الشباب السعودي للحصول على إعانات “هدف” بإجبارهم على الاستقالة، عن طريق تكليفهم بأعمال تعجيزية.

وأوضح الكاتب في لقاء ببرنامج “يا هلا” على روتانا خليجية، أن مغادرة الكثير من الشباب السعودي لسوق العمل، يأتي نتيجة لـ “تطفيش” الشركات لهم من أجل الحصول على الإعانات التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وأضاف أن بعض الشركات تستغل الإعانة التي يقدمها الصندوق، فتقوم باستقطاب الشباب السعودي، وقبل أن ينتهي العقد تُنهي خدماتهم حتى تحصل على دعم آخر، وتتلاعب أيضاً بنظام السعودة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الشركات تجبر الشباب في نهاية العقد على القيام بأعمال تعجيزية كالعمل لمدة 24 ساعة، فيضطر الشاب إلى تقديم استقالته وأخذ مستحقاته وشهادة خبرة حتى يتمكن من الحصول على عمل آخر في شركة أخرى.

كاتب: بعض الشركات المتوسطة تستغل السعوديين للحصول على إعانات “هدف” وتجبرهم على الاستقالة بـ”التطفيش”

أخبار محلية
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