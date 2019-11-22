كشف الفنان راشد الماجد عن قصة “العود” الخاص به الذي سيباع في مزاد علني خلال حفلته غداً الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقال الماجد بحسب “العربية” إن العود له مكانة خاصة جداً لديه منذ نحو 27 عاماً، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها (شرطان الذهب) و(رجاوي) و(أغلى حبيبة) وغيرها.
وأضاف أنه يعتبر جزءاً من إرثه الفني، فضلاً عن مكانته العاطفية لديه، ويمثل بالنسبة له ذكريات جميلة في تلحين العديد من الأغنيات البارزة في مسيرته، وأنه حافظ عليه ضمن مقتنياته الخاصة بحرص شديد ليقدم في مزاد الحفل كأيقونة موسيقية يعتز بها كثيراً.
وكانت الهيئة العامة للترفيه أعلنت عن إقامة مزادات على الأعواد الخاصة بالمطربين خلال حفلاتهم المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض، على أن يذهب جزءٌ من قيمة العود إلى الفنان والباقي للجمعيات الخيرية.