سلطان الزايدي يثير الجدل على تويتر بشأن ماجد عبدالله

أثار الإعلامي سلطان الزايدي، الكثير من الجدل، بعد تصريح لاعب نادي النصر السابق ماجد عبدالله عن سعود آل سويلم.
وكتب “الزايدي” عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: “ماجد عبدالله يقول: إدارة السويلم هلالية، والسويلم كان واضح في تصريحاته الإعلامية “لا أتمنى فوز الهلال في أي بطولة”. حسب “المرصد”.
وتابع قائلاً :” عموما مثالية ماجد ليست غريبة، الغريب هو أنه يستثني النصر دائما من هذه المثاليات..!! “.
ماجد عبدالله يقول: إدارة السويلم هلالية، والسويلم كان واضح في تصريحاته الإعلامية “لا أتمنى فوز #الهلال في أي بطولة”.
عموما مثالية ماجد ليست غريبة، الغريب هو أنه يستثني #النصر دائما من هذه المثاليات..!! pic.twitter.com/r6SJRPZXfw
— سلطان الزايدي (@zaidi161) November 21, 2019