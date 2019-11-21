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اخبار رياضية > سلطان الزايدي يثير الجدل على تويتر بشأن ماجد عبدالله
21/11/2019   9:17 م

سلطان الزايدي يثير الجدل على تويتر بشأن ماجد عبدالله

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أثار الإعلامي سلطان الزايدي، الكثير من الجدل، بعد تصريح لاعب نادي النصر السابق ماجد عبدالله عن سعود آل سويلم.

وكتب “الزايدي” عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: “‏ماجد عبدالله يقول: إدارة السويلم هلالية، والسويلم كان واضح في تصريحاته الإعلامية “لا أتمنى فوز ‎الهلال في أي بطولة”. حسب “المرصد”.

وتابع قائلاً :” عموما مثالية ماجد ليست غريبة، الغريب هو أنه يستثني ‎النصر دائما من هذه المثاليات..!! “.

سلطان الزايدي يثير الجدل على تويتر بشأن ماجد عبدالله

اخبار رياضية
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