حارس أوراوا الأساسي: استعديت بمفاجأة للاعبي الهلال

أكد حارس مرمى أوراوا ريد دايموندز الياباني، شوساكو نيشيكاوا والذي لم يلعب المباراة الأولى للإيقاف أنه استعد بمفاجأة للاعبي فريق الهلال، في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد القادم.
وأوضح الحارس أن مشاهدة فريق الهلال في مباراة الذهاب من المدرجات أعطته فرصة لتحليل نقاط القوة والضعف لدى لاعبي الهلال، مؤكدا أن الفريق يتطلع للعب الإياب في ملعب “سايتاما”، فالدافع والحافز ليس لهم فقط للجماهير أيضًا.
يذكر أن نيشيكاوا لم يشارك في مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بسبب الإيقاف، ولكنه حرص على التواجد مع فريقه ومتابعة اللقاء من المدرجات. وفق “أخبار 24”.