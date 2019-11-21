نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. محاضر في جامعة البترول يفاجئ طلابه بنتيجة نهائي آسيا بين الهلال وأوراوا
21/11/2019   9:10 م

شاهد.. محاضر في جامعة البترول يفاجئ طلابه بنتيجة نهائي آسيا بين الهلال وأوراوا

+ = -
846

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي – اليوم (الخميس) – مقطع فيديو قيل إنه مصوّر داخل إحدى قاعات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ويظهر المقطع سبورة إلكترونية كُتب عليها “إن شاء الله يفوز الهلال على أوراوا بهدفين دون مقابل”، وقال متداولو المقطع إن العبارة كتبها المحاضر على السبورة بعد أداء الطلاب لامتحان في أحد المقررات.

وسمع في المقطع هتاف الطلاب الذين فرحوا بتفاؤل المحاضر بفوز فريق نادي الهلال ممثل الوطن في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.وفق “أخبار 24”.

وستُقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد القادم الموافق 24 نوفمبر 2019 عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة، وسيخوضها الهلال متقدماً بهدف مباراة الذهاب.

شاهد.. محاضر في جامعة البترول يفاجئ طلابه بنتيجة نهائي آسيا بين الهلال وأوراوا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885074757.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.