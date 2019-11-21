شاهد.. محاضر في جامعة البترول يفاجئ طلابه بنتيجة نهائي آسيا بين الهلال وأوراوا

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي – اليوم (الخميس) – مقطع فيديو قيل إنه مصوّر داخل إحدى قاعات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ويظهر المقطع سبورة إلكترونية كُتب عليها “إن شاء الله يفوز الهلال على أوراوا بهدفين دون مقابل”، وقال متداولو المقطع إن العبارة كتبها المحاضر على السبورة بعد أداء الطلاب لامتحان في أحد المقررات.
وسمع في المقطع هتاف الطلاب الذين فرحوا بتفاؤل المحاضر بفوز فريق نادي الهلال ممثل الوطن في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.وفق “أخبار 24”.
وستُقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد القادم الموافق 24 نوفمبر 2019 عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة، وسيخوضها الهلال متقدماً بهدف مباراة الذهاب.
دكتور اثناء الاختبار للطلاب قام بكتابة :
(شباب إن شاء الله للهلال 2-0 أمام اوراوا).
(الله يحقق توقعاته) pic.twitter.com/BPXNAS5ALk
— عبدالمحسن الجحلان (@AAljahlan) November 21, 2019