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اخبار رياضية > بحضور رئيس النادي.. إدارة نادي الشعلة في زيارة لمدير شرطة الخرج
21/11/2019   5:50 م

بحضور رئيس النادي.. إدارة نادي الشعلة في زيارة لمدير شرطة الخرج

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قامت إدارة نادي #الشعلة ممثلة برئيس النادي : فهد بن عبدالله الطفيل تزور مدير شرطة #الخرج العميد : منيف بن زايد العتيبي لتهنئته بصدور الثقة الملكية وترقيتة لرتبة عميد .

 

بحضور رئيس النادي.. إدارة نادي الشعلة في زيارة لمدير شرطة الخرج

اخبار رياضية
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