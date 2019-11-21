“ساما” توجه البنوك بتوفير خدمة “نقاط البيع” لورش السيارات

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بضرورة سرعة استكمال جاهزية البنوك والمصارف، استعداداً لتلقي طلبات أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”.
وأوضحت المؤسسة أن الخطوة تأتي تحقيقًا لتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي.
وأشارت “ساما” إلى أنه بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، تم إلزام ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة “مدى نقاط البيع” ابتداءً من تاريخ 18 / 03 / 1441هـ الموافق 15 / 11 / 2019م. حسب “أخبار 24”.