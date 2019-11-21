نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “ساما” توجه البنوك بتوفير خدمة “نقاط البيع” لورش السيارات
21/11/2019   5:46 م

“ساما” توجه البنوك بتوفير خدمة “نقاط البيع” لورش السيارات

+ = -
846

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بضرورة سرعة ‏استكمال جاهزية البنوك والمصارف، استعداداً لتلقي طلبات ‏أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة ‏نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”.‏

وأوضحت المؤسسة أن الخطوة تأتي تحقيقًا لتوجهات برنامج ‏تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية ‏وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير ‏نقدي.‏

وأشارت “ساما” إلى أنه بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية ‏والقروية والتجارة والاستثمار، تم إلزام ورش السيارات والخدمات ‏ذات العلاقة بتوفير خدمة “مدى نقاط البيع” ابتداءً من تاريخ ‏‏18 / 03 / 1441هـ الموافق 15 / 11 / 2019م.‏ حسب “أخبار 24”.

“ساما” توجه البنوك بتوفير خدمة “نقاط البيع” لورش السيارات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885074743.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.