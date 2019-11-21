تبدأ فعاليات “موسم الدرعية” يوم غدٍ الجمعة، وتستمر لمدة شهر كامل، وتشتمل على مسابقات رياضية، وحفلات موسيقية، والعديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة.
ويستهدف الموسم استقبال أكثر من مليون زائر وسائح لمكان نشأة الدولة السعوديّة وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة ضمن قائمة “اليونيسكو”.
وسيبدأ الموسم بانطلاق “سباق الفورمولا إي” على ميدان حلبة الدرعية، وهو أول سباقات الموسم السادس من بطولة الجائزة الكبرى لرياضة السيارات الكهربائية الرائدة في العالم، وذلك بمشاركة 12 فريقا مع ظهور مرسيدس وبورش لأول مرة، وسيتنافسون يومي الجمعة والسبت.
كما سينطلق غداً الجمعة “مهرجان الدرعية للموسيقى” بمشاركة العديد من الفنانين الغربيين والفرق الغنائية، ويستمر حتى 14 ديسمبر.
وفي 7 ديسمبر المقبل سيشهد الجمهور “نزال الدرعية التاريخي” للملاكمة، والذي سيتضمن نزالاً بين الملاكمين، البريطاني آنتوني جوشوا والمكسيكي آندي رويز، إلى جانب عدد من النزالات الأخرى. وفق “أخبار 24”.
ويتضمن الموسم انطلاق بطولة كأس الدرعية للتنس، ومهرجان الدرعية للفروسية في ديسمبر المقبل، إلى جانب فعالية “واحة الدرعية” التي ستسلط الضوء على ابتكارات فنية خلاقة عبر توظيف أحدث التقنيات وخلق مناظر طبيعية مبتكرة يتفاعل معها الحضور.