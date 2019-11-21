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أخبار محلية > تداول واسع لفيديو حضور بنات الملك فيصل “لولوة وسارة وهيفاء” حفل “بوابة الدرعية”
21/11/2019   5:42 م

تداول واسع لفيديو حضور بنات الملك فيصل “لولوة وسارة وهيفاء” حفل “بوابة الدرعية”

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لفت مقطع فيديو، نشره الإعلامي محمد الهمزاني عبر حسابه “سناب العاصمة” على “السناب شات” الأنظار، إذ وثق حضور بنات الملك فيصل بن عبدالعزيز الأميرات سارة ولولوة وهيفاء حفل تدشين جوهرة المملكة بالدرعية.

وأظهر المقطع الأميرات سارة ولولوة وهيفاء أثناء تجولهن في الفعاليات المصاحبة لحفل تدشين بوابة الدرعية، وزيارتهن لأحد المعارض، حيث حظي الفيديو بتداول واسع وإشادة بتواضعهن وإعجاب بمظهرهن.

يذكر أن “هيئة تطوير بوابة الدرعية”، نظمت أمس الأربعاء حفل تدشين ووضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية”، الذي شرفه خادم الحرمين الشريفين، والذي يطلق إشارة البداية لإطلاق مشروع تراثي ثقافي يتضمن إعادة ترميم البوابة بهدف إعادتها لسيرتها الأولى، وتحويلها لواجهة سياحية. وفق “أخبار 24”.

تداول واسع لفيديو حضور بنات الملك فيصل “لولوة وسارة وهيفاء” حفل “بوابة الدرعية”

أخبار محلية
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