“الداخلية” تنفذ حكم القصاص بمواطن قَتل آخر في مضاربة بمدينة الرياض

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض.
وأوضحت الداخلية أن المدعو “حصين بن محمد بن حسيان الدوسري” -سعودي الجنسية- أقدم على قَتل “شجاع بن محماس آل بريك الدوسري” -سعودي الجنسية- وذلك بضربه بحديدة على رأسه ما أدى إلى وفاته إثر مضاربة بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وفق “أخبار 24”.