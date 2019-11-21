ما أهمية فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة “اليونسكو”؟

فازت المملكة -أمس الأربعاء- بعضوية المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وتكمن أهمية هذا الفوز، في إبراز المملكة كعضو فاعل في الأجندة الدولية المتعلقة بالثقافة والعلوم والتربية، وزيادة الوعي الدولي بالحراك السعودي الثقافي والعلمي والاجتماعي.
كما يعطي المملكة أحقية المشاركة الدولية في وضع القرارات السياسية والتشريعية ذات الصلة بالثقافة والعلوم والتربية، وأيضاً الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيقها بصورة تتوافق مع الاحتياج المحلي. وفق “أخبار 24”.
وتعد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ويعتبر المجلس التنفيذي بمثابة مجلس إدارة لليونسكو، ويقوم بتحضير أعمال المؤتمر العام، كما يعمل على حسن تنفيذ قراراته.