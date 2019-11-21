اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة 38 مخططاً سكنياً مختلفة المساحات، على مساحة إجمالية تصل لأكثر من 6 ملايين متر، وتضم أكثر من 6 آلاف قطعة سكنية، بجانب المواقع المخصصة للمرافق العامة والخدمات.
وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، أن اعتماد هذه المخططات الجديدة أتى وفق آلية اعتماد وتطوير المخططات السكنية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينة أن المخططات المعتمدة تضم 6113 قطعة، 51 قطعة مخصصة للمساجد، و40 قطعة للحدائق العامة، و31 قطعة للمدارس، و31 قطعة للمرافق العامة.
وكانت الأمانة عقدت خلال الفترة الماضية لقاءين مع كلٍ من المكاتب الهندسية وملاك المخططات والمطورين العقاريين، بهدف تشجيع الاستثمار العقاري في المنطقة.
وفق “أخبار 24”.