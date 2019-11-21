رئيس “بوابة الدرعية”: أولوية الاستثمار في المشروع للمواطنين.. وتحقيق العائدات بعد 5 أعوام

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، إنه يتوقع أن يبدأ مشروع البوابة في تحقيق عائدات بعد 5 أعوام من الآن.
وأوضح وفقاً لـ”الاقتصادية” أن مشروع بوابة الدرعية يتم تمويله من 3 مصادر، أولها ميزانية هيئة تطوير بوابة الدرعية، وثانيها استثمارات المواطنين ثم الأجانب.
وأكد “إنزيريلو” أن أولوية الاستثمار في المشروع ستكون للمواطنين ومن بعدهم يأتي المستثمرون الأجانب، وذلك إنفاذاً للتوجيهات المباشرة الصادرة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأبان أن المشروع سيوفر نحو 55 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى أن 15% من الموظفين السعوديين في المشروع الآن هم من أبناء الدرعية، حيث إن لهم الأولوية.
وأشار إلى أن أول المشاريع التي سيتم البدء بها في يناير من العام المقبل 2020 سيكون “متحف الفن المعاصر”، يليه مشروع فندق “سمحان” الذي سيتم بناؤه على الطابع التراثي النجدي، مبيناً أنه مملوك لمواطنين.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وضع مساء أمس الأربعاء حجر الأساس لمشروع بوابة الدرعية، والذي يهدف لترميم المنطقة التاريخية وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، لتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية.