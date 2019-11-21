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أخبار محلية > شاهد.. تأخر الرحلة المقلة للجماهير الهلالية إلى طوكيو
21/11/2019   1:13 م

شاهد.. تأخر الرحلة المقلة للجماهير الهلالية إلى طوكيو

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وثق مقطع فيديو تأخر رحلة الطيران المقلة لجماهير الهلال المتجهة إلى طوكيو لمساندة فريقها في مواجهته أمام أوراوا الياباني في إياب النهائي الآسيوي.

ونشر عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الإعلامي سعود المتعب، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” يظهر الجماهير الهلالية تقف في صالة المطار في انتظار إعلان الموعد الجديد للرحلة.

وقال المتعب في تغريدة أرفقها بالفيديو: “تأخر الرحلة المقلة للجماهير الهلالية لطوكيو ساعة ونصف، حتى الآن لم يعلن متى موعد الإقلاع الجديد، قد تتأخر لساعة ونصف أخرى بسبب عدم أخذ الإذن بالإقلاع من مطار طوكيو، علمًا بأن الرحلة الثانية لهذا اليوم تم الإذن لها بالإقلاع.

وغرد لاحقا بأنه تم تحديد موعد الإقلاع الجديد، حيث ستفتح البوابات الساعة 12 والإقلاع الساعة 1 ظهرًا.

ويستضيف فريق أوراوا الياباني الهلال يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

جانب من الانتظار

جانب من الانتظار

جانب من الانتظار

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تأخر الرحلة المقلة للجماهير الهلالية إلى طوكيو

أخبار محلية
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