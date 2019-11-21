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أخبار الخرج > بالصور.. بهاتريك مشاري العنزي .. الشعلة يفوز علي اليرموك ضمن الجولة 9 من دوري الدرجة الأولى للناشئين
21/11/2019   8:30 ص

بالصور.. بهاتريك مشاري العنزي .. الشعلة يفوز علي اليرموك ضمن الجولة 9 من دوري الدرجة الأولى للناشئين

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فاز فريق ناشئين الشعلة بهاتريك للاعب مشاري العنزي في شباك فريق ناشئين اليرموك ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى للناشئين .

بالصور.. بهاتريك مشاري العنزي .. الشعلة يفوز علي اليرموك ضمن الجولة 9 من دوري الدرجة الأولى للناشئين

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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