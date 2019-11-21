نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مواطنة تتهم مضيفة بالاعتداء عليها وإجبارها على النزول من رحلة داخلية
21/11/2019   8:26 ص

مواطنة تتهم مضيفة بالاعتداء عليها وإجبارها على النزول من رحلة داخلية

+ = -
1613

تقدمت مواطنة بشكوى للخطوط السعودية اتهمت فيها إحدى المضيفات بالاعتداء عليها، وإجبارها على النزول من الطائرة.

وأوضحت المواطنة نوال الزهراني وفقاً لـ”المدينة”، أنها كانت تسافر على متن رحلة داخلية مُتجهة من الرياض إلى الباحة، لكنها فوجئت بتقيؤ ابنتها لمعاناتها من نزلة معوية.

ولفتت إلى أنها توجهت للدرجة السياحية وأخذت بطانية من أجل تدفئة ابنتها، لكن تصرفها أغضب المُضيفة ودفعها إلى محاولة إخراجها من الطائرة ومنعها من الجلوس على مقعدها.

وأشارت إلى أنها امتثلت لطلب المشرف بالتنازل عن الشكوى والنزول من الطائرة حتى تقلع الطائرة التي تأخرت نحو ساعتين.

مواطنة تتهم مضيفة بالاعتداء عليها وإجبارها على النزول من رحلة داخلية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885074659.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.