مواطنة تتهم مضيفة بالاعتداء عليها وإجبارها على النزول من رحلة داخلية

تقدمت مواطنة بشكوى للخطوط السعودية اتهمت فيها إحدى المضيفات بالاعتداء عليها، وإجبارها على النزول من الطائرة.
وأوضحت المواطنة نوال الزهراني وفقاً لـ”المدينة”، أنها كانت تسافر على متن رحلة داخلية مُتجهة من الرياض إلى الباحة، لكنها فوجئت بتقيؤ ابنتها لمعاناتها من نزلة معوية.
ولفتت إلى أنها توجهت للدرجة السياحية وأخذت بطانية من أجل تدفئة ابنتها، لكن تصرفها أغضب المُضيفة ودفعها إلى محاولة إخراجها من الطائرة ومنعها من الجلوس على مقعدها.
وأشارت إلى أنها امتثلت لطلب المشرف بالتنازل عن الشكوى والنزول من الطائرة حتى تقلع الطائرة التي تأخرت نحو ساعتين.