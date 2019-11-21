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أخبار محلية > عطل فني بطائرة “السعودية” يتسبب في تأجيل رحلة طيران داخلية 24 ساعة
21/11/2019   8:24 ص

عطل فني بطائرة “السعودية” يتسبب في تأجيل رحلة طيران داخلية 24 ساعة

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تسبّب عطل فني بطائرة للخطوط السعودية في تأجيل رحلة داخلية مُتجهة من مطار بيشة إلى الرياض لمدة 24 ساعة.

وقالت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إن قائد الطائرة استدعى الفرق الفنية بعد اكتشافه وقوع عطل فني في الطائرة، لافتاً إلى أنه قرر إنزال الركاب وعددهم 144 راكباً وإلغاء الرحلة.

وبَيّن متحدث الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، أنه حال إلغاء رحلة داخلية أثناء تواجد العميل بالمطار فيجب تأمين رحلة بديلة خلال 6 ساعات.

وأشار إلى أن عدم توفير الرحلة البديلة سيجعل من حق العميل فسخ التعاقد واسترجاع مبلغ التذكرة، والحصول على تعويض.

عطل فني بطائرة “السعودية” يتسبب في تأجيل رحلة طيران داخلية 24 ساعة

أخبار محلية
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