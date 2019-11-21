بالفيديو.. محامٍ: يحق للمتضررين من حفريات “قطار الرياض” رفع دعوى قضائية لتعويضهم

قال محامٍ إنه يحق للمتضررين من حفريات قطار الرياض ومشروع النقل العام، المطالبة بتعويض من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.
وأوضح المحامي محمد المشعلي خلال لقاء مع برنامج “تم” على قناة “sbc”، إنه يحق لكل متضرر المطالبة بالتعويض من وقت نشوء الحق لمدة عشر سنوات مقبلة، على أن يكون التعويض والمطالبة به أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.
وأضاف المشعلي، أن رفع الدعوى القضائية من الناحية القانونية لا يكون ضد المقاول أو الشركة المنفذة مباشرة، بل الدعوى تكون ضد هيئة تطوير مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.
وكشف عدد من التجار وأصحاب المحلات عن تضررهم من أعمال الحفريات الخاصة بقطار الرياض والتي تضمنت إغلاق بعض الطرق والشوارع.
#تم | المحامي محمد المشعلي: يحق لكل متضرر المطالبة بالتعويض من وقت نشوء الحق لمدة عشر سنوات قادمة، ويكون التعويض والمطالبة به أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.#متضررو_قطار_الرياض_في_تم pic.twitter.com/QT9HCvHj0O
— برنامج تم (@TammTalkShow) November 20, 2019
#تم | ناصر العيدان ” المدير التنفيذي لشركة امبراطور الشاورما ” : الضرر ليس من المترو فقط بل أيضاً من خدمات المترو مثل ” الحافلات ” وتضررنا كثير في نسبة المبيعات. #متضررو_قطار_الرياض_في_تم pic.twitter.com/xaf0xSso1Y
— برنامج تم (@TammTalkShow) November 20, 2019