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أخبار محلية > بالفيديو.. محامٍ: يحق للمتضررين من حفريات “قطار الرياض” رفع دعوى قضائية لتعويضهم
21/11/2019   8:24 ص

بالفيديو.. محامٍ: يحق للمتضررين من حفريات “قطار الرياض” رفع دعوى قضائية لتعويضهم

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قال محامٍ إنه يحق للمتضررين من حفريات قطار الرياض ومشروع النقل العام، المطالبة بتعويض من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.

وأوضح المحامي محمد المشعلي خلال لقاء مع برنامج “تم” على قناة “sbc”، إنه يحق لكل متضرر المطالبة بالتعويض من وقت نشوء الحق لمدة عشر سنوات مقبلة، على أن يكون التعويض والمطالبة به أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.

وأضاف المشعلي، أن رفع الدعوى القضائية من الناحية القانونية لا يكون ضد المقاول أو الشركة المنفذة مباشرة، بل الدعوى تكون ضد هيئة تطوير مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.

وكشف عدد من التجار وأصحاب المحلات عن تضررهم من أعمال الحفريات الخاصة بقطار الرياض والتي تضمنت إغلاق بعض الطرق والشوارع.

 

بالفيديو.. محامٍ: يحق للمتضررين من حفريات “قطار الرياض” رفع دعوى قضائية لتعويضهم

أخبار محلية
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