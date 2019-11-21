بمراحل مُثيرة وشاقة.. الكشف عن مسافة وخط سير سباق “رالي داكار السعودية 2020”

أوضح رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، مسار ومسافة سباق “رالي داكار السعودية 2020” الذي تستضيفه المملكة في الفترة من 5 إلى 17 يناير المقبل.
وقال الأمير خالد بن سلطان، إن مسافة السباق تبلغ 7800 كيلومتر على أن يبدأ انطلاق المسابقة من جدة بحيث تسير خلالها الفرق مسافة 752 كيلومتراً عبر الكثبان السريعة المتعرجة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية باريس، أن الفرق المشاركة ستواصل التحدي باتجاه الشمال لنحو 900 كيلومتر حتى الوصول لمدينة نيوم، ومن ثم الاتجاه إلى المعلا بعد قطع مسافة 676 كيلومتراً. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الفرق سيكون عليها تجاوز التلال الرملية لحائل باتجاه الرياض، قبل أن تحصل على يوم راحة، لتستأنف الرحلة لقطع مسافة 741 كيلومتراً والاتجاه إلى الغرب، ومن ثم المضي شرقاً تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء ودخول منطقة الربع الخالي والاقتراب نحو خط النهاية في “القدية ـ الوجهة”.