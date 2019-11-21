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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “الخثلان” يوضح حكم الصلاة أمام الدفايات ذات اللهب في المسجد أو المنزل
21/11/2019   8:23 ص

بالفيديو.. الشيخ “الخثلان” يوضح حكم الصلاة أمام الدفايات ذات اللهب في المسجد أو المنزل

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قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ سعد الخثلان، إن الصلاة أمام الدفايات ذات اللهب مكروهة، لافتاً إلى أن الصلاة أمام تلك الدفايات كمثل الصلاة أمام النار.

وأكد الشيخ الخثلان ضرورة وضع ذلك النوع من الدفايات إن وجدت في المساجد، على يمين المصلين أو يسارهم أو من خلفهم تجنبًا للتشبه بالمجوس عبّاد النار.

وأوضح الخثلان عبر برنامج “يستفتونك” الذي يبث على قناة “الرسالة”، أنه يكره الصلاة أمام النار لما في ذلك من التشبه بعبّاد النار، مبيناً أن الدفايات المستخدمة في المساجد غالباً ليس فيها نار وإنما تعمل بطاقة كهربائية فقط، وبالتالي لا بأس بها. وفق “أخبار 24”.

وأضاف بأن المساجد التي يستخدم فيها الدفايات يكون فيها شيء من اللهب أو تخرج منها النار كمساجد المخيمات مثلاً فيكره أن توضع أمام المصلين.

 

بالفيديو.. الشيخ “الخثلان” يوضح حكم الصلاة أمام الدفايات ذات اللهب في المسجد أو المنزل

أخبار محلية
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