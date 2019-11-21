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اخبار رياضية > أبرزها منع اللافتات ومكبرات الصوت.. أوراوا يضع قائمة محظورات أمام جماهير الهلال
21/11/2019   8:22 ص

أبرزها منع اللافتات ومكبرات الصوت.. أوراوا يضع قائمة محظورات أمام جماهير الهلال

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وضع نادي أوراوا الياباني عدداً من المحظورات أمام جماهير نادي الهلال داخل مدرجات ملعب سايتاما في طوكيو خلال مباراة الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الأحد المقبل.

وتضمنت المحظورات حمل مظلات المطر واستخدام الأبواق والفوفوزيلا ومعدات الصوت والليزر واستخدام مكبر الصوت وميكروفون اليد؛ بدعوى تسبب بعضها في ضرر للآخرين.

وشملت المحظورات استخدام الطبول في الممرات وبهو الملعب، واستخدام الأشرطة الورقية أيضاً داخل المدرجات، كما نوهت إلى استحالة الخروج من الملعب للدخول مرة أخرى بعد تسجيل دخول لأول مرة.وفق “أخبار 24”.

وأوضحت إدارة النادي الياباني أنه سيتم فتح المدرجات الخاصة بجماهير الهلال قبل المباراة بساعتين.

أبرزها منع اللافتات ومكبرات الصوت.. أوراوا يضع قائمة محظورات أمام جماهير الهلال

اخبار رياضية
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