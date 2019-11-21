“تدور مشاكل” و”لا عمري فتشت” و”التفتيش سبب طلاقي”.. شاهد الردود على سؤال حول تفتيش جوال الزوج

اختلفت ردود عدد من الرجال والنساء على سؤال “هل تفتشين/تفتش جوال زوجك/ زوجتك؟”، وذلك ضمن برنامج “مسايا لجين” على قناة SBC، وإن كان معظمهم قد اتفق على أن الثقة المتبادلة بين الطرفين لا تجيز ذلك.
وفي حين قالت فتاة إن ذلك قد يعود لفضول أحد الزوجين أو لأن الزوج صار له موقف ما ويريد أن يطمئن ألا يتكرر مرة أخرى، وقال زوج إنه اتفق مع زوجته على عدم فتح جواله أو جوالها.
وأكد زوج أنه لم يسبق له أن فتش جوال زوجته قطُّ وكذلك هي، وأشارت فتاة إلى أنها عندما تتزوج، ويحدث أن يفتش زوجها جوالها، تكون العلاقة منتهية. وفق “أخبار 24”.
وقالت امرأة أخرى إن الزوجة التي تفعل ذلك “تدور مشاكل” وبها عقدة نقص، ولفتت زوجة إلى أنها فعلت ذلك بعد أن رأت زوجها متغيراً، وتسبب تفتيش جوال زوجها في طلاقها.
#مسايا_لجين | استطلاع.. ما رأيك بالزوجة اللي تفتش جوال زوجها.@Lojain_omran@MasayaLojain pic.twitter.com/Sz9YXdCkf7
— SBC channel (@SBC_Channel) ١٩ نوفمبر ٢٠١٩