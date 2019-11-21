بالفيديو.. تركي آل الشيخ يُعلن مشاركة رونالدينيو في موسم الرياض قريباً

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عن قدوم أسطورة كرة القدم البرازيلي المعتزل “رونالدينيو” إلى موسم الرياض، وذلك للمشاركة في إحدى الفعاليات.
وأظهر مقطع فيديو نشره آل الشيخ على حسابه بـ “تويتر”، اللاعب البرازيلي موجهاً رسالة للجماهير حيث قال: “مرحباً يا شعب المملكة العربية السعودية، أراكم في بطولة Teq ball قريباً”.
واعتاد نجم برشلونة السابق على الترويج لِلّعبة الجديدة نسبياً، حيث ظهر أكثر من مرة مستعرضاً مهاراته بها، وهي رياضة تمزج بين تنس الطاولة وكرة القدم شارك بها رونالدينيو عام 2016 في بودابست. وفق “أخبار 24”.
رونالدينو جاي للموسم في بطوله Teq ball 🔥🇸🇦❤️🙏🏼 pic.twitter.com/IzkBx3kg0x
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) ٢٠نوفمبر ٢٠١٩