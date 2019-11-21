جدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة التنبيه على أن المركبات الحديثة لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك وتكون جاهزة للانطلاق.
وأوضح أن اكتمال دورة الزيت في المحركات العاملة بنظام حقن الوقود لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة لا تتجاوز 10 ثوانٍ وقد تصل إلى 30 ثانية.
وأفاد مركز كفاءة الطاقة بأن السيارات القديمة ذات المحركات العاملة بتقنية الكربوريتر هي التي تحتاج إلى مدة للتسخين.
وحذر المركز من أن ترك المركبة في حال التشغيل مدة طويلة يسبب هدراً للوقود ويقلل العمر الافتراضي للمركبة، ويزيد الانبعاثات الضارة للصحة والبيئة.
وفق “أخبار 24”.