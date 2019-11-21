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أخبار محلية > شاهد.. خادم الحرمين يوجه بأداء العرضة بكلمات: “نجد شامت لابو تركي”
21/11/2019   12:30 ص

شاهد.. خادم الحرمين يوجه بأداء العرضة بكلمات: “نجد شامت لابو تركي”

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شهد حفل تدشين مشروع “بوابة الدرعية” الذي أقيم – مساء اليوم (الأربعاء) – توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للفرقة الشعبية بأداء كلمات معينة في العرضة الشعبية.

ووجه خادم الحرمين “فرقة الدرعية” بإنشاد الأبيات الشهيرة للشاعر فهد بن دحيم:
نجد شامت لابو تركي وأخذها شيخنا
واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها

ووضع خادم الحرمين الشريفين خلال الحفل حجر الأساس للمشروع الكبير الذي يهدف إلى ترميم المنطقة التاريخية وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر؛ لتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. خادم الحرمين يوجه بأداء العرضة بكلمات: “نجد شامت لابو تركي”

أخبار محلية
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