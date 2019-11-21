“موسم الرياض” يدعو مواطناً ووالدته لمطعم في نبض الرياض.. وهذا هو السبب

دعت إدارة “موسم الرياض” مواطناً ووالدته إلى مطعمٍ في منطقة نبض الرياض؛ وذلك رداً على مقطع نشره المواطن تضمن حديثاً له مع والدته.
وأوضح الفيديو الابن وهو يتحدث مع والدته التي قالت إنها عدلت عن السفر إلى لندن؛ لأن جو الرياض أفضل من جوّ لندن، وأضافت أن السبب يعود أيضاً لفعاليات موسم الرياض، وغرد الابن موجهاً كلامه لحساب الموسم وحساب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بأن الأم تستحق مكافأة على ذلك. وفق “أخبار 24”.
وجاء رد الحساب الرسمي للموسم: “الله يسعدها بالدنيا والآخرة، وترانا عازمينك مع الوالدة لمطعم زاد في نبض الرياض، قولوا تم”، فرد الابن “وأمي تقولكم تم والله يكثر خيركم”، وأضاف رئيس الهيئة كذلك رداً كتب فيه: “وحفلة راشد بعد”.
الله يسعدها بالدنيا والآخرة 🧡
وترانا عازمينك مع الوالدة لمطعم زاد في #نبض_الرياض 😍
قولوا تم 🙏@zaad_london @AHKGROUP https://t.co/yxUHaxR0GQ
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) ٢٠نوفمبر ٢٠١٩