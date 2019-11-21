شمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – مساء اليوم (الأربعاء) – برعايته الكريمة حفل وضع حجر الأساس لمشروع بوابة الدرعية.
ويهدف المشروع إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروعٍ تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية نظراً لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق.
وكان في استقبال خادم الحرمين لدى وصوله لمقر الحفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن، وأعضاء مجلس إدارة هيئة تطوير مشروع بوابة الدرعية.
#عاجل_السعودية | شاهد لحظة وصول #خادم_الحرمين_الشريفين لمقر حفل #بوابة_الدرعية pic.twitter.com/Hhd1B9pdaL
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٠نوفمبر ٢٠١٩
#عاجل_السعودية | سمو #ولي_العهد يقدم حجر أساس#بوابة_الدرعية لمقام #خادم_الحرمين_الشريفين وذلك لتدشين “بوابة الدرعية” pic.twitter.com/bPMqFFFooK
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٠نوفمبر ٢٠١٩
سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين وسيدي #ولي_العهد في تدشين #بوابة_الدرعية pic.twitter.com/SJmJJGxYJ5
— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) ٢٠نوفمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.