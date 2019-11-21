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أخبار محلية > “الإخبارية” تنشر لقطات حصرية لحادثة جهيمان قبل 40 سنة
21/11/2019   12:27 ص

“الإخبارية” تنشر لقطات حصرية لحادثة جهيمان قبل 40 سنة

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نشرت قناة الإخبارية تقريراً عن حـادثة جهيمان التي وقعت فجر غرة محرم عام 1400هـ، والتي شهدت محاولة السيطرة على الحرم المكي، من قبل جهيمان العتيبي الرقيب السابق بالحرس الوطني ومعه آخرون، بعد أن أدخلوا الأسلـحة في توابيت الموتى بدعوى الصلاة عليهم.

وأظهر تقرير أذاعته القناة إطلاق النيران من مآذن المسجد الحرام، خلال محاولة جماعة جهيمان دعم استيلائهم على المسجد، وإعلان أحد معارفه بأنه المهدي المنتظر، كما ظهرت الدبابات التي استعانت بها قوات الأمن لطرده ومن معه من المسجد الحرام.

كما بين التقرير الجهود المضنية التي بذلها الجنود لتأمين خروج النساء والأطفال والمعتمرين الذين تواجدوا في الحرم، في ظل إطلاق المعتدين على الحرم للنيران بكثافة غير آبهين بقدسية المكان وسلامة الأرواح. وفق “أخبار 24”.

كما عرض اللحظات الحاسمة التي تمكنت فيها القوات السعودية من إخماد فتنة جهيمان والقبض عليه ومن معه من المعتدين، بأقل الخسائر، خاصة وأن عدداً من الضباط والجنود استشهدوا في الحرم دفاعاً عنه، ولتكون رسالة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

 

“الإخبارية” تنشر لقطات حصرية لحادثة جهيمان قبل 40 سنة

أخبار محلية
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